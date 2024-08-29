Впервые более чем за три года SpaceX потеряла ракету Falcon 9 в ходе стыковки с беспилотным кораблём

Юрий Ильинов

Чехов всегда подавал нищим. Товарищ сказал Чехову: - Вы, мол, умный человек. Прозорливый и скептичный. Зачем вы им даёте деньги? Пропьёт ведь ваш полтинник! На что Чехов ответил: - Не надо унижать отказом и без того униженного человека. Ему ведь тогда только одно останется – в омут головой. А милостыня – как уважение. Как признание его существования. И надежда на исправление…"