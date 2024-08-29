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Впервые более чем за три года SpaceX потеряла ракету Falcon 9 в ходе стыковки с беспилотным кораблём

Впервые более чем за три года SpaceX потеряла ракету Falcon 9 в ходе стыковки с беспилотным кораблём

Впервые более чем за три года SpaceX потеряла ракету Falcon 9 в ходе стыковки с беспилотным кораблём Впервые более чем за три года произошла авария с многоразовой ракетой-носителем Falcon 9 с серийным номером B1062, производимой компанией Илона Маска SpaceX.

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Комментарии
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Юрий Ильинов
Чехов всегда подавал нищим. Товарищ сказал Чехову: - Вы, мол, умный человек. Прозорливый и скептичный. Зачем вы им даёте деньги? Пропьёт ведь ваш полтинник! На что Чехов ответил: - Не надо унижать отказом и без того униженного человека. Ему ведь тогда только одно останется – в омут головой. А милостыня – как уважение. Как признание его существования. И надежда на исправление…&quot;
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