Впервые более чем за три года SpaceX потеряла ракету Falcon 9 в ходе стыковки с беспилотным кораблём Впервые более чем за три года произошла авария с многоразовой ракетой-носителем Falcon 9 с серийным номером B1062, производимой компанией Илона Маска SpaceX.
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