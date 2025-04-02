Ремонт авто так, чтобы не было стыдно

Всем привет! В предыдущих постах я рассказывал о том, как я в общих чертах познакомился с кузовным ремонтом и сваркой: Я здесь! Плохой сварщик, плохой маляр, плохой подготовщик, плохой бизнесмен! Ваш первый клиент — это как первый секс, его никогда не забудешь! Кузов автомобиля.
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