Территориальная оборона: почему не востребован потенциал ККВ?

Возможно, кто-то скажет: дескать, зачем нужны казаки, если есть Росгвардия, МВД и иные силовые структуры, способные взять под охрану основные объекты жизнеобеспечения? Во-первых, часть Росгвардии задействована в специальной военной операции.
Возможно, кто-то скажет: дескать, зачем нужны казаки, если есть Росгвардия, МВД и иные силовые структуры, способные взять под охрану основные объекты жизнеобеспечения? Во-первых, часть Росгвардии задействована в специальной военной операции.
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