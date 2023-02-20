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Территориальная оборона: почему не востребован потенциал ККВ?

Территориальная оборона: почему не востребован потенциал ККВ?

Возможно, кто-то скажет: дескать, зачем нужны казаки, если есть Росгвардия, МВД и иные силовые структуры, способные взять под охрану основные объекты жизнеобеспечения? Во-первых, часть Росгвардии задействована в специальной военной операции.

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