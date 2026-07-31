Финляндия поддержала предложение Мелони об исключении Испании из Шенгенской зоны Власти Финляндии поддержали предложение Италии об исключении Испании из Шенге.
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Финляндия поддержала предложение Мелони об исключении Испании из Шенгенской зоны Власти Финляндии поддержали предложение Италии об исключении Испании из Шенге.
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