Халява кончилась. Россия приняла важное решение по мигрантам

ТН

Татьяна Недогреева

А почему нашим русским , не всегда по собственному желанию, проживающих в бывших союзных республик, не могли и до сих пор не могут беспрепятственно вернуться на историческую родину? И рабочих рук на миллионы прибавилось бы и детей за эти годы понарожали. Почему мы так относимся сами к себе. Все из себя благотворителей корчим . Хватит. Надо думать и резко решать этот вопрос. Кому жить на нашей земле после нас?