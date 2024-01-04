БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Малк
    Просто эти пресловутые "главы диаспор" привыкли, что они в регионах "пуп Земли", потому как башляют всем подряд. Как ..."ЗАЩИЩАТЬ НЕ БУДЕ...
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Халява кончилась. Россия приняла важное решение по мигрантам

Халява кончилась. Россия приняла важное решение по мигрантам

Виктор АнисимовПросто неравнодушный человек. Вы никогда не задумывались над тем, почему с таким рвением мигранты стремятся получить российские паспорта? Мёдом им здесь намазано, в самом деле? Ответ: да.

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Комментарии
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ТН
Татьяна Недогреева
А почему нашим русским , не всегда по собственному желанию, проживающих в бывших союзных республик, не могли и до сих пор не могут беспрепятственно вернуться на историческую родину? И рабочих рук на миллионы прибавилось бы и детей за эти годы понарожали. Почему мы так относимся сами к себе. Все из себя благотворителей корчим . Хватит. Надо думать и резко решать этот вопрос. Кому жить на нашей земле после нас?
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16 час.
Максим Маркин
Что значит получили гражданство.. аннулировать и посадить, кто его выдал .. в ОАЭ гастов в несколько раз больше, чем местных, гражданство не получил ни один ..
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15 час.
Ю
Южанин
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