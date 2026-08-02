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От преследования с кинжалом до брака со скрипачом: как сложилась судьба звезды телеэфира 90-х Юлианны Шаховой

От преследования с кинжалом до брака со скрипачом: как сложилась судьба звезды телеэфира 90-х Юлианны Шаховой

В девяностых лицо и голос Юлианны Шаховой знали миллионы зрителей программ «Времечко» и «Сегоднячко».

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