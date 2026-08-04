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Джокович предложил менять теннис: «Играть не до шести геймов в сете, а до четырех»

24-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович рассказал, как хотел бы изменить теннис. «Нужно пересмотреть формат подсчета очков.

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