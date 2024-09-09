🇰🇿🇬🇧✈ Куда летит Казахстан В Казахстан за полгода было импортировано рекордное количество воздушных судов – 13 самолетов вместимостью от 50 до 300 человек.
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🇰🇿🇬🇧✈ Куда летит Казахстан В Казахстан за полгода было импортировано рекордное количество воздушных судов – 13 самолетов вместимостью от 50 до 300 человек.
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