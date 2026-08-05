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Старшая дочь Светланы Антоновой выбрала путь матери: как живут дети актрисы

Старшая дочь Светланы Антоновой выбрала путь матери: как живут дети актрисы

В июне 2026 года старшей дочери актрисы Светланы Антоновой, Марии, исполнилось 22 года. В честь этого события артистка поделилась в личном блоге редкими совместными кадрами.

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