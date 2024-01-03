Ты вначале гражданство дай, а потом спрашивай! Я из «другой страны» - меня нельзя трогать! Если ты не президент - ты здесь никто! - Мигрант

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Комментарии
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ИК
Ирина Колодий
Собрался и свалил в свою страну, где у тебя гражданство!
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5 час.
СБ
Сергей Б
а зачем мигранты выводят РУССКИЕ РУБЛИ за границу? запретить делать переводы
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10 мин.
ВД
Вовладар Даров
Ох ты епти как запели! Ну ждите кабриолет на родину
Ответить
6 мин.

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