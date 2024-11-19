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SpaceX произвела шестой тестовый запуск космического корабля Starship

SpaceX произвела шестой тестовый запуск космического корабля Starship

Компания SpaceX осуществила шестой тестовый запуск космического корабля Starship. Соответствующая информация следует из трансляции, которая велась в ночь на 20 ноября на официальной странице компании в социальной сети X (бывш.

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