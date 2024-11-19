SpaceX произвела шестой тестовый запуск космического корабля Starship

Компания SpaceX осуществила шестой тестовый запуск космического корабля Starship. Соответствующая информация следует из трансляции, которая велась в ночь на 20 ноября на официальной странице компании в социальной сети X (бывш.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии