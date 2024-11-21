Украинцы опубликовали план раздела Украины и даже нарисовали карту - Interfax–Україна.Пишут, что Россия хочет передать администрации Трампа план распределения территории Украины на три частиНовые регионы России – предусматривает официальное вхождение в состав РФ Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма.
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