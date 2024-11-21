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Лента новостей Крыма

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Украинцы опубликовали план раздела Украины и даже нарисовали карту - Interfax–Україна

Украинцы опубликовали план раздела Украины и даже нарисовали карту - Interfax–Україна

Украинцы опубликовали план раздела Украины и даже нарисовали карту - Interfax–Україна.Пишут, что Россия хочет передать администрации Трампа план распределения территории Украины на три частиНовые регионы России – предусматривает официальное вхождение в состав РФ Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма.

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Комментарии
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Лидия Санникова
На историческую родину, в галицию...
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14 час.
ЛС
Лидия Санникова
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14 час.

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