В областном центре к уголовной отвестенности привлекается гражданин, совершивший престпления в отношении собственной матери

Сотрудниками следственного подразделения полиции возбуждены уголовные дела в отношении 22-летнего жителя областного центра по фактам вымогательства денежных средств у собственной матери и угроз убийством в отношении нее.
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