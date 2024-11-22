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Белоусов заявил о срыве планов ВСУ на 2025 год

Белоусов заявил о срыве планов ВСУ на 2025 год

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о срыве планов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2025 году. Об этом в пятницу, 22 ноября, он сказал на совещании в командном пункте управления группировки войск «Север».

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