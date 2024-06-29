Продюсер серии Metal Gear Solid хотел бы снова поработать с Хидео Кодзимой Metal Gear Solid...

Продюсер серии Metal Gear Solid хотел бы снова поработать с Хидео КодзимойMetal Gear Solid Delta: Snake Eater от Konami получила немного новой информации на последней горячей линии Metal Gear – Production Hotline, но, к сожалению, без даты выхода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)