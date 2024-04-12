Адвокат маньяка Андрея Чикатило погиб в ДТП под Луганском

Адвокат серийного убийцы Андрея Чикатило Марат Хабибулин погиб в аварии в Луганской области. Об этом сообщила его бывшая коллега, главврач Лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» Ольга Бухановская.
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