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«Смогу играть с этим». Трэй Янг повредил глаз, но завершил встречу с «Никс» в защитных очках

«Смогу играть с этим». Трэй Янг повредил глаз, но завершил встречу с «Никс» в защитных очках

Лидер «Атланты» Трэй Янг повредил левый глаз в третьей четверти встречи с «Нью-Йорком» (112:99) после попадания в его лицо руки Джулиуса Рэндла.

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