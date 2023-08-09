В 25-м году Русских там быть не должно - Эрдоган сделал новое заявление, но Россия нашла, что ему ответить

и атомную станцию в "долг"(т.е. бесплатно!) построили зря, да ещё и кредит выделили - видимо, как и с Африки не получим...

Надежда Белугина

Эрдоган не прячась использует своего "друга", надеясь на его терпение и поиск полезных решений, но всегда ведёт свою линию - власть и могущество на нужных ему территориях. У него своя логика. Да, ведёт себя нагло, ведь настоящая его сущность там, в НАТО. С нами он только притворяется.