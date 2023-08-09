Закон и Порядок

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В 25-м году Русских там быть не должно - Эрдоган сделал новое заявление, но Россия нашла, что ему ответить

В 25-м году Русских там быть не должно - Эрдоган сделал новое заявление, но Россия нашла, что ему ответить

Крайнее непонимание вызывает логика турецкого лидера – Реджепа Эрдогана в момент принятия им очередных решений, однако, могу сказать, что логика там не прослеживается достаточно давно.

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Комментарии
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Уя
Уфимцев я
Вот суки продажные, все эти турки...
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9 час.
ЕБ
Елена Бреслова
и атомную станцию в &quot;долг&quot;(т.е. бесплатно!) построили зря, да ещё и кредит выделили - видимо, как и с Африки не получим...
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9 час.
Надежда Белугина
Эрдоган не прячась использует своего &quot;друга&quot;, надеясь на его терпение и поиск полезных решений, но всегда ведёт свою линию  - власть и могущество на нужных ему территориях.  У него своя логика. Да, ведёт себя нагло, ведь настоящая его сущность там, в НАТО.  С нами он только притворяется.
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8 час.

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