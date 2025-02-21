Борьба с онлайн-азартными играми и телекоммуникационным мошенничеством - обязательный выбор для стран региона - МИД КНР

Пекин, 20 февраля /Синьхуа/ -- Борьба с онлайн-азартными играми и телекоммуникационным мошенничеством - это обязательный выбор для защиты общих интересов Китая и других стран региона, а также отвечает общим чаяниям народов всех стран, заявил в четверг официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь.