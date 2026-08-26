Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

371 подписчик

Минцифры Новосибирской области и «СКБ Контур» договорились о развитии ИИ и кибербезопасности

Минцифры Новосибирской области и «СКБ Контур» договорились о развитии ИИ и кибербезопасности

Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области и одна из крупнейших российских IT-компаний «СКБ Контур» подписали соглашение о развитии цифровых технологий, искусственного интеллекта (ИИ) и кибербезопасности в регионе на полях форума «Технопром-2026».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии