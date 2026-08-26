Минцифры Новосибирской области и «СКБ Контур» договорились о развитии ИИ и кибербезопасности

Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области и одна из крупнейших российских IT-компаний «СКБ Контур» подписали соглашение о развитии цифровых технологий, искусственного интеллекта (ИИ) и кибербезопасности в регионе на полях форума «Технопром-2026».