Небензя: секретариат ООН встаёт на сторону "партии войны"

Дипломат заявил, что такой подход подрывает доверие и нарушает устав организации.Постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал выступление заместителя генсека организации Розмари Дикарло на заседании Совбеза ООН по Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии