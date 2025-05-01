ОДКБ сократил сроки подготовки решений по кризисам до одних суток

Директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян рассказал, что сроки подготовки решений Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по кризисным ситуациям сокращены до одних суток.
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