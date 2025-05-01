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ОДКБ сократил сроки подготовки решений по кризисам до одних суток

ОДКБ сократил сроки подготовки решений по кризисам до одних суток

Директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян рассказал, что сроки подготовки решений Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по кризисным ситуациям сокращены до одних суток.

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