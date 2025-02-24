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Царьград

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ПВО России за ночь уничтожила 22 украинских беспилотника над четырьмя регионами

ПВО России за ночь уничтожила 22 украинских беспилотника над четырьмя регионами

Министерство обороны РФ сообщает, что за ночь ПВО перехватили 22 украинских дрона над тремя областями и Крымом.

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