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Velocity Financial приобретает платформу и портфель Toorak Capital за $3,2 млрд

Velocity Financial приобретает платформу и портфель Toorak Capital за $3,2 млрд

Американский поставщик финансовых услуг в сфере недвижимости Velocity Financial Inc. достиг соглашения о приобретении операционной платформы кредитной компании Toorak Capital Partners, базирующейся в Тампе, в рамках комплексной сделки общей стоимостью около 3,2 миллиарда долларов США.

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