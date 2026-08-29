Velocity Financial приобретает платформу и портфель Toorak Capital за $3,2 млрд

Американский поставщик финансовых услуг в сфере недвижимости Velocity Financial Inc. достиг соглашения о приобретении операционной платформы кредитной компании Toorak Capital Partners, базирующейся в Тампе, в рамках комплексной сделки общей стоимостью около 3,2 миллиарда долларов США.
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