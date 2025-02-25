Кристина Асмус вышла в свет в платье с откровенным декольте

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,2 миллиона подписчиков.