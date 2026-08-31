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Регионы России

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Командный состав 159-й бригады ВСУ уничтожен при попытке бегства из «Волчанского котла»

Командный состав 159-й бригады ВСУ уничтожен при попытке бегства из «Волчанского котла»

Об этом сообщают источники в российских силовых структурах. Аналогичная информация ранее публиковалась агентством EADaily, где говорится о массовом исчезновении военнослужащих 4-го погранотряда Госпогранслужбы Украины в районе «Волчанского котла».

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