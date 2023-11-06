Премьер Ирландии Варадкар анонсировал отмену льгот для украинских беженцев

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил журналистам, что власти страны надеются ввести меры, требующие от украинских беженцев оплачивать свое проживание и изменить их социальные пособия до конца года.
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