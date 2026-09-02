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Трамп согласился с утверждением о замалчивании реальных потерь Киева

Трамп согласился с утверждением о замалчивании реальных потерь Киева

Президент США Дональд Трамп поддержал заявление журналиста о том, что администрация Джо Байдена и ведущие американские СМИ занижали реальные масштабы потерь среди украинцев в конфликте с Россией.

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