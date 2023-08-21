Кажетта Ахмеджанова предоставила гороскоп для всех знаков зодиака с 21 до 27 августа Алёна ЮрьеваС началом новой недели каждый знак зодиака получает свои особые возможности и советы, которые помогут им успешно пройти через этот временной отрезок.