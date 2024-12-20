Средства ПВО уничтожили 36 беспилотников

Российскими дежурными средствами ПВО были выявлены, перехвачены и разбиты 36 беспилотников.«16 БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края, 14 – над акваторией Черного моря, 5 – над территорией Брянской области и один - над территорией Белгородской области», - добавили в ведомстве.