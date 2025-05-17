Telegraph: в Киеве теряют сон из-за возможной встречи Трампа и Путина

В Киеве теряют сон из-за опасений возможной встречи президентов РФ и Соединенных Штатов, пишет британская газета The Telegraph в материале под названием «Встреча Трампа с Путиным — худший кошмар для Украины».
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