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Telegraph: в Киеве теряют сон из-за возможной встречи Трампа и Путина

Telegraph: в Киеве теряют сон из-за возможной встречи Трампа и Путина

В Киеве теряют сон из-за опасений возможной встречи президентов РФ и Соединенных Штатов, пишет британская газета The Telegraph в материале под названием «Встреча Трампа с Путиным — худший кошмар для Украины».

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