Мишустин выступил против льгот по электроэнергии для аграриев

Председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с депутатами Государственной думы выступил против льгот по электроэнергии для аграриев, отметив, что на других потребителей в таком случае падут дополнительные расходы, сообщает ТАСС.
Председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с депутатами Государственной думы выступил против льгот по электроэнергии для аграриев, отметив, что на других потребителей в таком случае падут дополнительные расходы, сообщает ТАСС.
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