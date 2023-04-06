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Мишустин выступил против льгот по электроэнергии для аграриев

Мишустин выступил против льгот по электроэнергии для аграриев

Председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с депутатами Государственной думы выступил против льгот по электроэнергии для аграриев, отметив, что на других потребителей в таком случае падут дополнительные расходы, сообщает ТАСС.

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