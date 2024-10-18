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Мэрия Перми выделит 26,4 млн рублей на строительство ледового городка

Мэрия Перми выделит 26,4 млн рублей на строительство ледового городка

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