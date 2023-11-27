1. «Зенит» возглавил таблицу Мир РПЛ. Случилось это, потому что «Краснодар» проиграл «Уралу» (1:3) на выезде в 16-м туре.
«Зенит» скинул «Краснодар» с 1-го места, «Юве» и «Интер» сыграли 1:1, Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби, шедевр Гарначо и другие новости
Комментарии
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КузнецовВВ
какой крутой этот боец Мокаев. Пловца на кулачный бой вызвал. Нет бы поспорил что на стометровке в бассейне его обгонит.
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14 час.
Лена Мисько
❗️Карасёв назначен главным арбитром на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Наср», которые идут на первом и втором местах в чемпионате Саудовской Аравии: за эти команды выступают Малком, Кулибали, Роналду и Мане – игра состоится 1 декабря в Эр-Рияде — Al-Jazeera
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13 час.
Лена Мисько
Мутко против: Вчера на свежеотреконструированной «СКА-арене» прошел тестовый матч между «Рыцарями Петербурга» и «Невскими звездами». Через две недели там состоится матч звезд КХЛ. Но, кажется, судя по состоянию внутри арены, рано говорить о ее полной готовности. В лучших традициях (https://t.me/offsider/894) «треш-арены 2018» (помните, как пытались достроить самарский стадион к чемпионату мира(и так и не успели)) СКА-Арену успели сделать все снаружи, но нифига не доделали внутри. Отсутствие дверей и потолков в коридорах, помещения без дверей, банки с красками в раздевалках торчащие провода, неработающие системы безопасности и эвакуации. Короче все сами можете увидеть на фото. Матч звезд, конечно, провести тут вполне можно, но вот переезд СКА туда в этом сезоне кажется очень маловероятным.
Мутко против
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10 час.
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