«Зенит» скинул «Краснодар» с 1-го места, «Юве» и «Интер» сыграли 1:1, Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби, шедевр Гарначо и другие новости

Лена Мисько

Мутко против: Вчера на свежеотреконструированной «СКА-арене» прошел тестовый матч между «Рыцарями Петербурга» и «Невскими звездами». Через две недели там состоится матч звезд КХЛ. Но, кажется, судя по состоянию внутри арены, рано говорить о ее полной готовности. В лучших традициях (https://t.me/offsider/894) «треш-арены 2018» (помните, как пытались достроить самарский стадион к чемпионату мира(и так и не успели)) СКА-Арену успели сделать все снаружи, но нифига не доделали внутри. Отсутствие дверей и потолков в коридорах, помещения без дверей, банки с красками в раздевалках торчащие провода, неработающие системы безопасности и эвакуации. Короче все сами можете увидеть на фото. Матч звезд, конечно, провести тут вполне можно, но вот переезд СКА туда в этом сезоне кажется очень маловероятным.