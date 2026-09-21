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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никитин о 4:3 с «Адмиралом»: «ЦСКА напривозил удалений, пришлось непросто. Тяжелая игра»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над « Адмиралом » (4:3 Б) в гостевом матче Фонбет чемпионата КХЛ.

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