В Ростовской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в краже из домовладения

Оперативниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области совместно с сотрудниками ГИБДД при силовой поддержке бойцов специального подразделения задержаны четверо подозреваемых в краже из частного домовладения.
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