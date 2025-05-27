Российская армия продвигается на Сумщине

Российские дроны фактически ежедневно атакуют объекты на территории Украины. Впрочем, сегодня интенсивность была несколько ниже, чем в предшествующие три дня – украинские мониторы насчитали около 100 российских беспилотника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии