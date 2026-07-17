Разведка США: Меркель не хотела переизбрания Трампа в 2020 году

www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur Экс-канцлер Германии Ангела Меркель перед выборами президента США 2020 года высказывалась против переизбрания Дональда Трампа и критиковала его политику.
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