ВСУ атаковали хлебозавод в Горловке: есть раненые, уничтожено более тонны хлеба (ФОТО)

АЮ

Александр Юткин

Иллюстрация к появлению хохлонацистов с белым флагом, о чем мечтает ПР. Кто ж их в живых оставит?! Эту мразь. Из достойной нации сделали мутантов-выродков хуторского разлива. Им осталось только на Луну бежать. Да там лунатики им не обрадуются, да и мовы не знают.