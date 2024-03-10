ВСУ атаковали хлебозавод в Горловке: есть раненые, уничтожено более тонны хлеба (ФОТО)

Только что стало известно об атаке украинских террористов на горловский хлебозавод. В результате сброса взрывоопасного предмета с БпЛА повреждено здание производственного цеха «Никитовский хлеб», уничтожены три автомобиля и хлебобулочные изделия весом 1200 кг.
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