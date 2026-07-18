Герасимов заявил о завершении освобождения Красного Лимана и масштабных ударах по ВПК Украины

Завершается освобождение города Красный Лиман, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Другие заявления Герасимова: - Продолжается создание полосы безопасности в Днепропетровской области; - Пресечены попытки просачивания ВСУ вглубь обороны.
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