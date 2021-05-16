Артисты ЦОК ВКС поздравили специалистов узла связи с юбилеем

Артисты ЦОК ВКС поздравили специалистов узла связи с юбилеем

Выступление артистов творческой группы ЦОК ВКС состоялось в актовом зале военного подразделения в рамках торжественного мероприятия, посвященного знаменательной дате&nbsp;.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх