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Губернатор Омской области Бурков предложил повысить объем дотации регионов

Губернатор Омской области Бурков предложил повысить объем дотации регионов

ОМСК, 6 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков на парламентских слушаниях в Совете Федерации предложил впервые за пять лет повысить регионам объем дотации на выравнивание бюджетов, сообщили в пресс-службе облправительства.

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