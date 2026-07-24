Консультации иностранного НИИ обернулись для россиянина встречей с ФСБ

В Севастополе местный житель, много лет занимающийся ремонтом вооружения на государственных и частных оборонных предприятиях, вышел на контакт с представителями иностранного научно-исследовательского института (НИИ) и предложил свои консультации.
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