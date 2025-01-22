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"Байрактары" двое суток били по России - мгновенный ответ Белоусова: Жёсткий удар и невероятное зарево - уничтожены новые электростанции

"Байрактары" двое суток били по России - мгновенный ответ Белоусова: Жёсткий удар и невероятное зарево - уничтожены новые электростанции

Два дня подряд "Байрактары", которые в Киеве условились называть "Лютыми", атаковали регионы России. Возникли пожары в местах падения обломков, в том числе на нефтебазе.

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