Для чего на самом деле Хозяину стены из красного кирпича нужны наши дети

Глядя на тот абсурд, который творится в царских палатах, невольно задаешься вопросом: как же так вышло, что люди с таким уровнем интеллекта теперь определяют, каким будет будущее для миллионов семей? Вы просто прислушайтесь, какой бред несут царские приспешники, скромно именующие себя «слугами ….