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Смоленская Газета

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Аншлаг в камерном, «Ёшкин кот»

Аншлаг в камерном, «Ёшкин кот»

В Смоленском Камерном театре новая премьера - комедия «Любовь и голуби». Спектакль собирает полный зал и восторженные отзывы, радуя литературным и актерским мастерством.

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