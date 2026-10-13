Аншлаг в камерном, «Ёшкин кот»

В Смоленском Камерном театре новая премьера - комедия «Любовь и голуби». Спектакль собирает полный зал и восторженные отзывы, радуя литературным и актерским мастерством.
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