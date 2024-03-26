Страх тотальной мобилизации, причастность СБУ к громким убийствам. Главное на Украине на утро

© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України26 марта Сегодня 1K прочитали Взятый в плен на Артемовском участке фронта военнослужащий Вооруженных сил Украиныпризнал, что во Львовской области на западе страны мужчины опасаются выходить на улицу из-за тотальной мобилизации.