Страх тотальной мобилизации, причастность СБУ к громким убийствам. Главное на Украине на утро

© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України26 марта Сегодня 1K прочитали Взятый в плен на Артемовском участке фронта военнослужащий Вооруженных сил Украиныпризнал, что во Львовской области на западе страны мужчины опасаются выходить на улицу из-за тотальной мобилизации.
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