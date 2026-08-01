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Московский комсомолец в Израиле

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Иран — под подозрением: хакеры атаковали водоснабжение США

Иран — под подозрением: хакеры атаковали водоснабжение США

Волна кибератак на системы водоснабжения в США, ранее затронувшая Миннесоту, распространилась и на Мичиган: власти штата сообщили о вторжениях в компьютерные системы девяти водоканалов, при этом официальные лица настаивают, что все объекты продолжают работать в штатном режиме .

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