Иран — под подозрением: хакеры атаковали водоснабжение США

Волна кибератак на системы водоснабжения в США, ранее затронувшая Миннесоту, распространилась и на Мичиган: власти штата сообщили о вторжениях в компьютерные системы девяти водоканалов, при этом официальные лица настаивают, что все объекты продолжают работать в штатном режиме .