Министр обороны Израиля планирует передать власть в Газе палестинцам после войны

После завершения военных действий в секторе Газа и уничтожения боевиков ХАМАС израильская армия планирует сохранить военное присутствие в анклаве, однако намерена передать контроль гражданских дел властям Палестины.
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