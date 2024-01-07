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Французский политик: Запад два года лгал о скорой победе Украины в конфликте с Россией

Французский политик: Запад два года лгал о скорой победе Украины в конфликте с Россией

Известный своей критикой в адрес западных политиков, развязавших гибридную войну на Украине в попытке если не победить, то хотя бы «ослабить» Россию, лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо вновь резко высказался по этой теме.

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