Известный своей критикой в адрес западных политиков, развязавших гибридную войну на Украине в попытке если не победить, то хотя бы «ослабить» Россию, лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо вновь резко высказался по этой теме.